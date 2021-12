Assegno unico figli 2022, via libera da Cdm (Di giovedì 23 dicembre 2021) Via libera definitivo dal Consiglio dei ministri all’Assegno unico universale per le famiglie con figli. L’intervento a sostegno della genitorialità e natalità assorbirà gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; le detrazioni per figli a carico; l’Assegno dei Comuni per nuclei con almeno 3 figli minori; il premio alla nascita e il Bonus bebè. Non assorbirà invece né limiterà gli importi del bonus asilo nido. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 23 dicembre 2021) Viadefinitivo dal Consiglio dei ministri all’universale per le famiglie con. L’intervento a sostegno della genitorialità e natalità assorbirà gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; le detrazioni pera carico; l’dei Comuni per nuclei con almeno 3minori; il premio alla nascita e il Bonus bebè. Non assorbirà invece né limiterà gli importi del bonus asilo nido. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

elenabonetti : L’assegno unico e universale è stato approvato in via definitiva. È un giorno importante che segna la scelta di con… - ivanscalfarotto : Il consiglio dei Ministri ha approvato in via definita l’Assegno unico e universale. Dalla Leopolda alla Gazzetta U… - marcodimaio : Approvato in via definitiva dal governo l’assegno unico e universale. Un passo storico per il nostro paese nel sost… - AndreaMatyellow : RT @ivanscalfarotto: Il consiglio dei Ministri ha approvato in via definita l’Assegno unico e universale. Dalla Leopolda alla Gazzetta Uffi… - maurizioft : RT @elenabonetti: L’assegno unico e universale è stato approvato in via definitiva. È un giorno importante che segna la scelta di concretez… -