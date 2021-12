Alfa Romeo sarà built to order per almeno l’80%

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 23 dicembre 2021)prova a rivitalizzarsi tagliando i costi guardando sempre di più ad un modello di business basato su una produzione “su misura” in base alla richiesta dei clienti. Il ceo Jean Philippe Imparato ha descritto il nuovo modello. “Fino al 2026 ciun lancio all’anno di, Ds e Lancia. Il suv Tonaleprodotto a partire da marzo 2022 ein vendita in Italia a giugno 2022”. “Il nuovo modello — ha spiegato il ceoto’ per: produrremo le auto solo se abbiamo il cliente finale. A inizio 2021 eravamo al 38%, passeremo alnel 2023. Questo consentirà una migliore ...