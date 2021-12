Alessandro Basciano e Sophie Codegoni passano la notte insieme tra grattini e coccole

Advertising

GrandeFratello : Per la gioia delle nostre Vip, il parterre maschile si allarga: Alessandro Basciano è un nuovo concorrente di… - RealGossipland : Alessandro Basciano e Sophie hot: i due gieffini hanno trascorso la notte insieme. I DETTAGLI QUI… - infoitcultura : Mamma di Soleil 'Alessandro Basciano a caccia della prima che capita'/ 'Delia Duran complice di Alex' - zazoomblog : Alessandro Basciano GF Vip 6 l’inquadratura è ‘diabolica’: pubblico impazzito - #Alessandro #Basciano #l’inquadratu… - Huntressworld : Alessandro Basciano condiviso da due o più donne manco fosse David Boreanaz Angel ai tempi Buffy ??????????#gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Basciano

In casa è scoppiato il caos dopo l'ingresso in casa diha creato non poche tensione tra la popolazione femminile del reality show di Canale5 . Nelle ultime ore, Jessica Selassié ha pianto disperata per l'interesse che il deejay ha ...... l'ex tronista ha infatti 'tradito' la coinquilina rivelando adle sue confidenze su di lui. Ma Sophie si è spinta anche oltre, facendo delle altre confessioni a. Ecco che cosa è ...Jessica Selassié si è presa una cotta per Alessandro Basciano, ma Giacomo Urtis ha criticato il suo atteggiamento. Perché?Non si placano le discussioni attorno ad Alex Belli, sia per quanto dichiarato fuori dalla casa che per tutto quello che è accaduto dentro con Soleil Sorge.