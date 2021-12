A dicembre sale la fiducia dei consumatori, è in calo per le imprese (Di giovedì 23 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – A dicembre 2021 l’Istat stima un lieve aumento dell’indice del clima di fiducia dei consumatori (da 117,5 a 117,7), mentre l’indice composito del clima di fiducia delle imprese scende da 114,8 a 113,1. Il modesto incremento dell’indice di fiducia dei consumatori è dovuto essenzialmente ad un miglioramento del clima personale (da 110,0 a 110,4) e di quello corrente (da 115,2 a 115,6). Il clima economico e quello futuro sono, invece, in leggero peggioramento (i relativi indici calano, rispettivamente, da 139,8 a 139,6 e da 121,0 a 120,8). Con riferimento alle imprese, l’indice di fiducia è in diminuzione nell’industria manifatturiera (da 115,9 a 115,2) e nei servizi di mercato (da 111,3 a 110,2) mentre aumenta nelle ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – A2021 l’Istat stima un lieve aumento dell’indice del clima didei(da 117,5 a 117,7), mentre l’indice composito del clima didellescende da 114,8 a 113,1. Il modesto incremento dell’indice dideiè dovuto essenzialmente ad un miglioramento del clima personale (da 110,0 a 110,4) e di quello corrente (da 115,2 a 115,6). Il clima economico e quello futuro sono, invece, in leggero peggioramento (i relativi indici calano, rispettivamente, da 139,8 a 139,6 e da 121,0 a 120,8). Con riferimento alle, l’indice diè in diminuzione nell’industria manifatturiera (da 115,9 a 115,2) e nei servizi di mercato (da 111,3 a 110,2) mentre aumenta nelle ...

