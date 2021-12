Variante Omicron: in Ue si torna a chiudere. La situazione attuale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Molti paesi dell’Unione Europea stanno tornando a imporre pesanti restrizioni anti-contagio, lockdown compreso, per provare ad arginare la cosiddetta quarta ondata dell’epidemia di Covid. La diffusione della Variante Omicron in questo senso sta giocando un ruolo fondamentale. Variante Omicron: in Ue si torna a chiudere Molti paesi Ue tornano a imporre pesanti misure anti-contagio nel tentativo di arginare la cosiddetta quarta ondata dell’epidemia di Covid: sembra essere trainata in particolare dalla diffusione della Variante Omicron. Addirittura si ricorre al lockdown generalizzato nei Paesi Bassi: la serrata è cominciata il 19 dicembre e durerà almeno fino al 14 gennaio, chiuse anche le scuole ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Molti paesi dell’Unione Europea stannondo a imporre pesanti restrizioni anti-contagio, lockdown compreso, per provare ad arginare la cosiddetta quarta ondata dell’epidemia di Covid. La diffusione dellain questo senso sta giocando un ruolo fondamentale.: in Ue siMolti paesi Ueno a imporre pesanti misure anti-contagio nel tentativo di arginare la cosiddetta quarta ondata dell’epidemia di Covid: sembra essere trainata in particolare dalla diffusione della. Addirittura si ricorre al lockdown generalizzato nei Paesi Bassi: la serrata è cominciata il 19 dicembre e durerà almeno fino al 14 gennaio, chiuse anche le scuole ...

