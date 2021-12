Tra no vax, green pass e tamponi, è bagarre in famiglia per il pranzo di Natale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mancano ormai pochissimi giorni al Natale, il secondo nel segno del covid, ma sono già diverse settimane che nelle famiglie italiane sono scoppiati piccoli contrasti e tensioni per l’organizzazione del cenone della vigilia e del pranzo del 25. Le spaccature, tra i più prudenti e quelli che desiderosi di festeggiare insieme sono disposti a rischiare di più, tra no vax e vaccinati, rischiano di travolgere come un terremoto le tavolate tra parenti. C’è chi inviterà solo vaccinati, chi ha deciso per il tampone di massa, chi, seguendo il proverbio ‘la prudenza non è mai troppa’, si limiterà a trascorrere i pasti solo con il proprio nucleo familiare. E anche chi, forte dell’assenza di restrizioni del governo, azzarderà raduni numerosi anche oltre la soglia raccomandata, con il solo scudo della vaccinazione. Sul tema però si discute ormai da giorni e in ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mancano ormai pochissimi giorni al, il secondo nel segno del covid, ma sono già diverse settimane che nelle famiglie italiane sono scoppiati piccoli contrasti e tensioni per l’organizzazione del cenone della vigilia e deldel 25. Le spaccature, tra i più prudenti e quelli che desiderosi di festeggiare insieme sono disposti a rischiare di più, tra no vax e vaccinati, rischiano di travolgere come un terremoto le tavolate tra parenti. C’è chi inviterà solo vaccinati, chi ha deciso per il tampone di massa, chi, seguendo il proverbio ‘la prudenza non è mai troppa’, si limiterà a trascorrere i pasti solo con il proprio nucleo familiare. E anche chi, forte dell’assenza di restrizioni del governo, azzarderà raduni numerosi anche oltre la soglia raccomandata, con il solo scudo della vaccinazione. Sul tema però si discute ormai da giorni e in ...

