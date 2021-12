T.Motta: “Serve concentrazione totale. Esonero dopo Napoli? Vi spiego” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Napoli, valida per per la diciannovesima giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato: Thiago Motta Spezia Napoli-Spezia, le parole di Thiago Motta “Come sto vivendo la serata? Non mi distrae niente, io penso alla gara di stasera. L’abbiamo preparata bene, spero in una buona prestazione”. “Dobbiamo mantenerci in partita per 90’. A tratti abbiamo fatto bene in tutte le partite, non benissimo in altre. Abbiamo pagato questo, dobbiamo avere continuità per portare a casa punti”. “Tutte le trasferte son difficili, non sarà difficilmente oggi. Di fronte abbiamo una squadra che sta giocando per vincere il campionato, dobbiamo sfruttare tutte le opportunità che ci capiteranno”. Thiago ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Thiago, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro il, valida per per la diciannovesima giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato: ThiagoSpezia-Spezia, le parole di Thiago“Come sto vivendo la serata? Non mi distrae niente, io penso alla gara di stasera. L’abbiamo preparata bene, spero in una buona prestazione”. “Dobbiamo mantenerci in partita per 90’. A tratti abbiamo fatto bene in tutte le partite, non benissimo in altre. Abbiamo pagato questo, dobbiamo avere continuità per portare a casa punti”. “Tutte le trasferte son difficili, non sarà difficilmente oggi. Di fronte abbiamo una squadra che sta giocando per vincere il campionato, dobbiamo sfruttare tutte le opportunità che ci capiteranno”. Thiago ...

