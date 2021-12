Sono un nonno al servizio delle istituzioni e il mio destino non conta | dice Mario Draghi

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) «L’arrivo della variante Omicron ha aperto una nuova fase della pandemia, domani si terrà la cabina di regia per decidere il da farsi». Ma «i vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus», ha precisato il presidente del Consiglionella conferenza stampa di fine anno, invitando tutti i cittadini a continuare a vaccinarsi e a fare la terza dose. «La campagna di vaccinazione è stata essenziale per rilanciare l’economia», ha ricordatocitando i numeri di crescita del Pil e dell’occupazione. «La ripresa ci ha permesso anche di avere un miglioramento nei conti pubblici». Ma, ha sottolineato, «il governo continuerà a sostenere l’economia in caso di rallentamento». E il Pnrr sarà fondamentale nella strategia di crescita. Poi l’annuncio: «Abbiamo raggiunto tutti i 51 obiettivi che avevamo ...

"I vaccini - ha detto il premier - restano la migliore difesa contro il Covid" "unal servizio delle istituzioni, decidono le forze politiche. Il mio destino personale non conta assolutamente niente, non ho particolari aspirazioni di un tipo o di un altro,un uomo ...Il mio destino personale non conta assolutamente niente, non ho particolari aspirazioni di un tipo o di un altro,un uomo e unal servizio delle istituzioni". Una frase che apre alla sua ..."Abbiamo conseguito tre grandi risultati. Abbiamo reso l' Italia il Paese più vaccinato d' Europa , ottenuto Pnrr e i 51 ...ANCONA - Ammalarsi di Covid, per un quasi centenario, spesso può valere una sentenza di morte. Per fortuna ci sono eccezioni che fanno sperare, come quella di Mario Vitali, guarito ...