Serie A oggi | partite live L' Inter vince e allunga Ora Empoli - Milan e Napoli - Spezia

Advertising

reportrai3 : #Report ha scovato un'intercettazione inedita dell’ex presidente del Cesena sulle plusvalenze fittizie in Serie A:… - Gazzetta_it : Eriksen-Inter, il giorno dell’addio. Oggi l’annuncio: contratto risolto, i dettagli - Azzurri : ??? Oggi alle 18 a Nyon ci sarà il sorteggio della fase a gironi della #NationsLeague ?? Gli #Azzurri sono inserit… - unitalianoverob : #22dicembre - Oggi ero già di #malumore - - F_MGio : RT @CharlyMatt: Un anno esatto dalla diagnosi, oggi. Se mi guardo indietro, sono una persona completamente diversa da quella che aveva deci… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi

QUOTIDIANO NAZIONALE

La 19esima giornata diA, dopo la vittoria di ieri della Juve contro il Cagliari e il pareggio tra Genoa e Atalanta (con Udinese - Salernitana che non si è giocata ), si chiudecon i restanti sette match. Due le ...I soliti strappi di Zaniolo non portano nessun pericolo alla portadifesa da Wladimiro Falcone , il neonato che Carlo Verdone teneva in braccio nel celebre film 'Viaggi di nozze'. D'Aversa è ...Fari direzionali, Luci diurne, Sensore di luce, Cruise Control, Isofix, Sensore di pioggia, Sensori di parcheggio anteriori, Sensori di parcheggio posteriori, Specchietti laterali elettrici, Bluetooth ...Vidal non fa rimpiangere Barella, mentre la difesa nerazzurra mantiene ancora la porta inviolata (ultimo gol subito oltre un mese fa in Serie A). Sulla sponda granata, la contesa comincia con una ...