Sci alpino, Marta Bassino: "Un podio che mi dà fiducia e consapevolezza" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un podio dal sapore di ripartenza. Aveva sofferto questo inizio di stagione nella Coppa del mondo di sci alpino 2021-2022 Marta Bassino, ma oggi sulle nevi di Courchevel (Francia) un segnale di discontinuità. Su un pendio non facile, l'azzurra ha ritrovato la propria sciata e il terzo posto nel gigante è importante per i punti in classifica, ma soprattutto per il morale. Ne aveva bisogno la ragazza di Borgo San Dalmazzo di un risultato così e oggi i pezzi del puzzle sono stati messi insieme al loro posto. Nella prova delle porte larghe odierna è stata la svedese Sara Hector a prevalere con 0.35 sulla campionessa americana Mikaela Shiffrin (leader della classifica generale) e 0.60 su Bassino. Una seconda manche all'attacco quella di Marta che, pur con un errore all'ingresso del muro, ha ...

