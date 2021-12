Riforma pensioni 2022, Ghiselli: Ok quota 41 e via dai 62 anni, NO ricalcolo contributivo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le ultime novità sulla Riforma delle pensioni emergono direttamente da Roberto Ghiselli, segretario confederale della Cgil, che intervistato dal collega su Tgcom 24 poco prima dell’incontro che si é tenuto il 20 dicembre tra Governo e sindacati evidenzia come Cgil-Cisl e Uil siano totalmente contrari all’ipotesi del ricalcolo contributivo per quanti decidano di uscire anzitempo dal mondo del lavoro. Ghiselli rispondendo alle diverse domande del giornalista, qui riporteremo per iscritto quelle che riteniamo più interessanti per i nostri lettori, ricorda come l’idea di flessibilità non debba passare per penalizzazioni vessatorie, ma anzi per un’ uscita anticipata o dai 62 anni o con 41 anni di contributi versati. Il contributivo, verso ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le ultime novità sulladelleemergono direttamente da Roberto, segretario confederale della Cgil, che intervistato dal collega su Tgcom 24 poco prima dell’incontro che si é tenuto il 20 dicembre tra Governo e sindacati evidenzia come Cgil-Cisl e Uil siano totalmente contrari all’ipotesi delper quanti decidano di uscire anzitempo dal mondo del lavoro.rispondendo alle diverse domande del giornalista, qui riporteremo per iscritto quelle che riteniamo più interessanti per i nostri lettori, ricorda come l’idea di flessibilità non debba passare per penalizzazioni vessatorie, ma anzi per un’ uscita anticipata o dai 62o con 41di contributi versati. Il, verso ...

