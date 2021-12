Obbligo vaccinale, ecco le stime sul numero dei morti che avremmo evitato: una strage inutile? (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Massimo Andreoni è professore ordinario di Malattie Infettive all'Università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simit). Non proprio il primo che passa per strada e ieri mattina ad Agorà, la trasmissione condotta da Luisella Costamagna su Rai Tre, ha detto che «con l'Obbligo vaccinale avremmo avuto 30 mila o 40 mila morti in meno». Questo a ribadire che la pandemia va combattuta duramente. «Abbiamo visto- ha detto il professore- che c'è una riduzione di almeno sette- otto volte della mortalità in soggetti vaccinati, quindi il fatto che non sia stato messo l'Obbligo vaccinale corrisponde a circa 30 mila, 40 mila morti in più». Questo secondo Andreoni il conto approssimativo. Perché ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Massimo Andreoni è professore ordinario di Malattie Infettive all'Università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simit). Non proprio il primo che passa per strada e ieri mattina ad Agorà, la trasmissione condotta da Luisella Costamagna su Rai Tre, ha detto che «con l'avuto 30 mila o 40 milain meno». Questo a ribadire che la pandemia va combattuta duramente. «Abbiamo visto- ha detto il professore- che c'è una riduzione di almeno sette- otto volte della mortalità in soggetti vaccinati, quindi il fatto che non sia stato messo l'corrisponde a circa 30 mila, 40 milain più». Questo secondo Andreoni il conto approssimativo. Perché ...

