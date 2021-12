Napoli vs Spezia: scommesse, quote e pronostici (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tra Napoli e Spzia c’è la quota di 1.25 data da Goldbet per la vittoria del Napoli. Una somma gol superiore a 2.5 per i partenopei è quotata a 1.80 su Lottomatica. Ecco le quote 1×2 sui possibili esiti finali: Napoli vince @1.25, pareggio Napoli – Spezia @6.00, Spezia vince @11.00. L’under @2.65 e l’over @1.42. I due confronti dello scorso campionato sono gli unici tra Napoli e Spezia in Serie A: entrambe le squadre hanno ottenuto un successo, sempre nella gara giocata in trasferta. Il Napoli non pareggia una partita di Serie A contro avversarie liguri dal novembre 2019 (0-0 v Genoa); da allora, otto successi e due sconfitte, in un parziale in cui i partenopei hanno realizzato ben 28 reti (2.8 di media a match). Il ... Leggi su footdata (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Trae Spzia c’è la quota di 1.25 data da Goldbet per la vittoria del. Una somma gol superiore a 2.5 per i partenopei è quotata a 1.80 su Lottomatica. Ecco le1×2 sui possibili esiti finali:vince @1.25, pareggio@6.00,vince @11.00. L’under @2.65 e l’over @1.42. I due confronti dello scorso campionato sono gli unici train Serie A: entrambe le squadre hanno ottenuto un successo, sempre nella gara giocata in trasferta. Ilnon pareggia una partita di Serie A contro avversarie liguri dal novembre 2019 (0-0 v Genoa); da allora, otto successi e due sconfitte, in un parziale in cui i partenopei hanno realizzato ben 28 reti (2.8 di media a match). Il ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO SSCN - Napoli-Spezia, tutto pronto per il match allo stadio Diego Armando Maradona - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO SSCN - Napoli-Spezia, tutto pronto per il match allo stadio Diego Armando Maradona - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO SSCN - Napoli-Spezia, tutto pronto per il match allo stadio Diego Armando Maradona - apetrazzuolo : VIDEO SSCN - Napoli-Spezia, tutto pronto per il match allo stadio Diego Armando Maradona - napolimagazine : VIDEO SSCN - Napoli-Spezia, tutto pronto per il match allo stadio Diego Armando Maradona -