Myanmar, frana in una miniera di giada: almeno 70 dispersi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) almeno una persona è morta e 70 risultano disperse dopo una frana avvenuta in una miniera di giada nel nord del Myanmar. Nella frana, avvenuta nel sito di Hpakant, nello stato di Kachin, intorno alle 4 ora locale (22:30 di ieri sera in Italia), potrebbero essere disperse fino a 100 persone. Alle ricerche stanno partecipando circa 200 soccorritori, alcuni a bordo di barche per cercare di recuperare corpi da un lago. Secondo le autorità, finora sono stati inviati negli ospedali 25 feriti. Il Myanmar è il più grande produttore mondiale di giada, una pietra preziosa particolarmente apprezzata in Cina, la cui estrazione ha portato a numerosi incidenti negli ultimi anni. L'anno scorso, sempre a Hpakant, si era verificato uno dei peggiori disastri nel ...

