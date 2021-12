L’Inter cerca un vice-Perisic | i nomi sulla lista di Marotta!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nonostante il primato in classifica e l’accesso agli ottavi di finale di Champions, Marotta e Ausilio proveranno ugualmente a regalare dei rinforzi ad Inzaghi, con un focus in particolare verso la fascia sinistra. L’obiettivo dei nerazzurri è infatti quello di trovare un. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società interista avrebbe individuato delle soluzioni low-cost in casa Paris Saint-Germain. Iin questione sono Abdou Diallo e Lavyin Kurzawa, considerati ormai degli esuberi dal tecnico dei parigini Mauricio Pochettino. Un altro nome in orbita Inter è sicuramente quello di Filip Kostic, l’esterno dell’Eintracht Francoforte è colui che ingolosisce di più i nerazzurri, ma la trattativa risulta essere in salita. La società di Viale di Liberazione potrebbe acquistare il giocatore soltanto in prestito, ...