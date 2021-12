Libia | il candidato Nayed | ‘Elezioni rinviate? Rischi concreti di conflitto’

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Se le cricche politiche dello status quo fanno altri giochetti ci sono possibilità concrete di disordini civili e anche di conflitto”. A lanciare l’avvertimento in un’intervista all’Adnkronos è Aref, ex ambasciatore libico negli Emirati Arabi Uniti ealla presidenza, che commenta il rinvio delle elezioni previste per venerdì. Secondo, che è leader del movimento politico ‘Ihya Libya’ (Far rivivere la) e che ieri, insieme ad altri candidati ha incontrato a Bengasi l’uomo forte della Cirenaica Khalifa Haftar, “i libici sono stati privati, per troppo tempo, del loro diritto inalienabile di scegliere il proprio presidente e hanno dimostrato volontà e impegno in merito alle elezioni registrandosi e ritirando le loro tessere elettorali. Oltre 2,5 milioni di donne e uomini elettori libici non ...