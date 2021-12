Lazio | Sarri chiede rinforzi in attacco | il nome in pole

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Continua la ricerca di un vice-Immobile da consegnare a Maurizioper la dirigenza della. Ilpiù insistente nell’ultimo periodo è quello di Kevin Lasagna, che sarebbe stato proposto ai biancocelesti, così come riportato da Il Corriere dello Sport. L’altrosul taccuino di Igli Tare è quello di Erik Botheim del Bodø/Glimt. Il norvegese però appare destinato ai russi del Krasnodar e la pista che porta a Roma si è raffreddata. L’opzione più fattibile sembra quindi quella che porta all’ex Udinese e Carpi. Per finanziare il colpo e in generale il mercato di gennaio Lotito proverà a vendere Muriqi e Lazzari, sempre più ai margini della squadra. Thomas Cambiaso

AlfredoPedulla : #Sarri-#Lazio: contratto rinnovo letto restituito e firmato. Tempistica rispettata, come ammesso ieri da #Lotito - marcoconterio : ???? Il rapporto tra Maurizio Sarri e Sergej Milinkovic-Savic è ai minimi storici. Il serbo può esser escluso già dal… - OfficialSSLazio : #Sarri ?? Qui alla Lazio sto bene e ci vorrei rimanere #LazioGenoa

La Lazio di Maurizio Sarri incredibilmente ha subito di più (33 gol), ma ha pure segnato 36 reti e di conseguenza la differenza è pari a +3. In classifica i biancocelesti hanno 28 punti, frutto di ...Pedro ©LaPresseEcco i voti: Lazio (4 - 3 - 3) Strakosha 6 Marusic 6 Luiz Felipe 5 Acerbi 6 Radu 6 Milinkovic 6 Cataldi 6 Basic 5,5 Felipe Anderson 5,5 Pedro 7 Zaccagni 6 All. Sarri 6 VENEZIA (4 - 3 - 3) Episodio controverso allo scadere del primo tempo di Venezia-Lazio. Al minuto 45 del match del Penzo, Aramu viene steso irregolarmente in ripartenza da un calciatore biancoceleste.