Inter-Torino | Calhanoglu ammonito | era diffidato | salterà il Bologna

Cartellino giallo al 65? per Hakan Calhanoglu in Inter-Torino, match valevole per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il turco, diffidato, è stato ammonito per un fallo di mano e salterà la sfida del 6 gennaio 2022 contro il Bologna. Brutta perdita per Simone Inzaghi, che dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini più in forma. SportFace.

