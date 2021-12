Inter e plusvalenze, acquisite mail tra dirigenti su cessioni e “clausola di recompra” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il sospetto della procura di Milano è che le vendite siano state “gonfiate” per “abbellire” i conti. Nel mirino le operazioni sui valori di alcuni giocatori «che paiono marcatamente sproporzionati» Leggi su lastampa (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il sospetto della procura di Milano è che le vendite siano state “gonfiate” per “abbellire” i conti. Nel mirino le operazioni sui valori di alcuni giocatori «che paiono marcatamente sproporzionati»

Advertising

capuanogio : La Guardia di Finanza nella sede dell’#Inter per acquisire documenti in relazione a un’inchiesta della Procura di M… - sportface2016 : +++#Inter, la Procura di Milano apre un'indagine su irregolarità nelle plusvalenze+++ - Gazzetta_it : La Procura indaga su #plusvalenze #Inter. Guardia di finanza in sede - YOUventino : @Gazzetta_it #prescritti per farsopoli, #insabbiati per i passaporti, #recidivi per le plusvalenze @Inter… - Mario_Molinari : RT @Annamaria1897: In un mondo giusto oggi la notizia delle #plusvalenze Inter avrebbe dovuto occupare pagine di giornali e telegiornali. L… -