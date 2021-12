Green Pass durerà in Europa 9 mesi dal 1 febbraio 2022 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La durata del Green Pass per gli spostamenti in Europa è adesso di 9 mesi: la Commissione Europea (come scritto qui), dopo aver sancito l’autorizzazione per la vendita del vaccino Nuvaxovid di Novavax, ha deciso di uniformare anche il periodo di validità della certificazione verde nell’ambito degli spostamenti da e verso i Paesi membri. La scelta è stata presa in virtù di una coordinazione, necessaria affinché le misure funzionino in modo univoco in tutta Europa. La durata del Green Pass in Europa è esattamente di 270 giorni dalla prima, singola, dose di vaccino monodose, dalla seconda di un vaccino bidose o dalla prima e sola dose inoculata dopo la guarigione dal Covid-19. Il periodo di validità del Green Pass è ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La durata delper gli spostamenti inè adesso di 9: la Commissione Europea (come scritto qui), dopo aver sancito l’autorizzazione per la vendita del vaccino Nuvaxovid di Novavax, ha deciso di uniformare anche il periodo di validità della certificazione verde nell’ambito degli spostamenti da e verso i Paesi membri. La scelta è stata presa in virtù di una coordinazione, necessaria affinché le misure funzionino in modo univoco in tutta. La durata delinè esattamente di 270 giorni dalla prima, singola, dose di vaccino monodose, dalla seconda di un vaccino bidose o dalla prima e sola dose inoculata dopo la guarigione dal Covid-19. Il periodo di validità delè ...

