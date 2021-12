GF Vip Alessandro Basciano prima e dopo l’intervento ai denti

Leggi su people24.myblog

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il nuovo concorrente del GF Vip,, è finito nella bufera mediatica per la frase di Alex Belli. L’attorele frecciatine lanciate via social all’attuale gieffino, ha rincarato la dose quando in puntata ha avuto l’occasione di parlargli personalmente. Belli ha tirato ha parlato del sorriso di, che brilla di un bianco