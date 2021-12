Gf Vip 6, Wendy Kay dura contro Alex Belli: “È talmente bugiardo che ha creduto a se stesso”. Poi svela qual è stato l’unico errore di Soleil Sorge (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Soleil Sorge è un’altra protagonista indiscussa del Gf Vip 6. Dopo l’abbandono di Alex Belli, lunedì scorso è stata coccolata dalle parole di mamma Wendy Kay. E proprio la donna si è lasciata andare a una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, nel numero in edicola da oggi. Mi preoccupo quando vedo che ce l’hanno tutti con lei, non dormo la notte. Alex Belli? All’inizio ero molto confusa perché lui continuava a parlare di quanto si amassero, ma questo grande amore io non lo vedevo, non vedevo lo stesso trasporto negli occhi di Soleil. Poi, quando è entrata Delia, mi è stato tutto chiaro: era la trama del film. Così ha parlato del carattere di Soleil: È una giostra di emozioni, non riesco a ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 22 dicembre 2021)è un’altra protagonista indiscussa del Gf Vip 6. Dopo l’abbandono di, lunedì scorso è stata coccolata dalle parole di mammaKay. E proprio la donna si è lasciata andare a una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, nel numero in edicola da oggi. Mi preoccupo quando vedo che ce l’hanno tutti con lei, non dormo la notte.? All’inizio ero molto confusa perché lui continuava a parlare di quanto si amassero, ma questo grande amore io non lo vedevo, non vedevo lotrasporto negli occhi di. Poi, quando è entrata Delia, mi ètutto chiaro: era la trama del film. Così ha parlato del carattere di: È una giostra di emozioni, non riesco a ...

