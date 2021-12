Dumfries: «Ho avuto i brividi per l’Inter. Chiamavo Raiola tutti i giorni» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, si è raccontato a pochi mesi dal suo approdo in Serie A: le dichiarazioni Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, ha concesso un’intervista ai microfoni di Voetbal International. L’olandese ha raccontato prima di tutto com’è andata la trattativa in estate per arrivare a Milano. TRATTATIVA – «Ci è voluto un pò di tempo prima che si chiudesse l’affare con l’Inter. Alla fine ho avuto i brividi. Ho chiamato tutti i giorni Raiola. La mia voglia di vestire la maglia dell’Inter ha prevalso. C’era anche l’Everton, ma non ci ho pensato due volte. Volevo davvero andare all’Inter. La squadra campione d’Italia, un club di grande tradizione in Italia e in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Denzel, esterno del, si è raccontato a pochi mesi dal suo approdo in Serie A: le dichiarazioni Denzel, esterno del, ha concesso un’intervista ai microfoni di Voetbal International. L’olandese ha raccontato prima di tutto com’è andata la trattativa in estate per arrivare a Milano. TRATTATIVA – «Ci è voluto un pò di tempo prima che si chiudesse l’affare con. Alla fine ho. Ho chiamato. La mia voglia di vestire la maglia delha prevalso. C’era anche l’Everton, ma non ci ho pensato due volte. Volevo davvero andare al. La squadra campione d’Italia, un club di grande tradizione in Italia e in ...

