Da Maleficent agli Oroscopi di Rai2 | tutta la programmazione Rai per le feste

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)Rai per leArriva la festa più attesa dell’anno, una festa da passare in casa, attorno alla tavola e - perchè no? – con la tv accesa. Se il Natale porterà con sé qualche evento, concerti e tanti film a tema e per bambini, per Capodanno si attendono, invece, gli immancabili countdown del piccolo schermo, pronti a traghettare i telespettatori nel 2022. Ecco a seguire l’interanatalizia delle reti Rai organizzata per reti. Le Strenne di Rai 1 L’appuntamento più atteso per l’ammira è il nuovo viaggio di Stanotte a… con Alberto Angela, che la sera di Natale porterà il pubblico alla scoperta di Napoli; la città partenopea sarà protagonista anche il 30 dicembre nel film di Sergio Rubini dedicato a Eduardo, Peppino e Tina, ovvero I Fratelli De Filippo. Le due prime tv Disney da non ...