Covid, Draghi “I vaccini restano la difesa migliore” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “L’arrivo della variante Omicron ha aperto una nuova fase della pandemia, domani si terrà una cabina di regia per capire il da farsi. I vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa di fine anno. sat (fonte video: Presidenza del Consiglio) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “L’arrivo della variante Omicron ha aperto una nuova fase della pandemia, domani si terrà una cabina di regia per capire il da farsi. Ilo strumento didal virus”. Così il presidente del Consiglio, Mario, nel corso della conferenza stampa di fine anno. sat (fonte video: Presidenza del Consiglio) su Il Corriere della Città.

Advertising

Linkiesta : Il booster democratico per salvare la nostra Repubblica Non è più tempo di scherzare, Mario Draghi deve completare… - La7tv : #tagada La battuta di @GiuseppeConteIT sul governo #Draghi: 'Fossi stato io al suo posto? Mi avrebbero già crocifis… - repubblica : Covid, Draghi: 'Il governo avanti indipendentemente da chi ci sarà. Sono un nonno al servizio delle istituzioni' - mitsouko1 : RT @PoliticallyUn11: Come si fa ad avere fiducia nella stampa e nella 'libera informazione' con dei giornalisti così!? Come? #CONFERENZAST… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, Draghi 'I vaccini restano la difesa migliore' - -