Comitato scuole aperte in protesta contro la Dad : “Questa non è scuola” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- La decisione di sospendere le attività didattiche due giorni prima del previsto da parte del sindaco Clemente Mastella continua a suscitare polemiche. Questa mattina il Comitato scuole aperte è sceso in piazza IV Novembre protestando nuovamente contro le decisioni del primo cittadino Mastella. Con la presenza di consiglieri comunali, genitori e bambini si è svolto un presidio di protesta da parte del Coordinamento scuole aperte Benevento. Francesca Cilento, ha detto: “Ribadiamo il nostro disappunto e lo facciamo con forza. L’ordinanza è illegittima. Viola le disposizioni normative vigenti. Benevento e la Campania sono zone bianche. Non c’è nessuna allerta da parte dell’Asl, lo abbiamo richiesto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- La decisione di sospendere le attività didattiche due giorni prima del previsto da parte del sindaco Clemente Mastella continua a suscitare polemiche.mattina ilè sceso in piazza IV Novembrendo nuovamentele decisioni del primo cittadino Mastella. Con la presenza di consiglieri comunali, genitori e bambini si è svolto un presidio dida parte del CoordinamentoBenevento. Francesca Cilento, ha detto: “Ribadiamo il nostro disappunto e lo facciamo con forza. L’ordinanza è illegittima. Viola le disposizioni normative vigenti. Benevento e la Campania sono zone bianche. Non c’è nessuna allerta da parte dell’Asl, lo abbiamo richiesto ...

