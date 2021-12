Chelsea, Tuchel disperato in diretta: “Non posso costringerli…” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tra positivi e gare rinviate, il Covid spaventa la Premier League: l’ultimo a ‘sfogarsi’ sull’argomento è stato Tuchel, tecnico del Chelsea Il Covid invade e spaventa la Premier League tra casi di positività e gare inevitabilmente saltate. Il virus sta condizionando il campionato inglese e molti allenatori sono costretti a fare i conti con defezioni, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tra positivi e gare rinviate, il Covid spaventa la Premier League: l’ultimo a ‘sfogarsi’ sull’argomento è stato, tecnico delIl Covid invade e spaventa la Premier League tra casi di positività e gare inevitabilmente saltate. Il virus sta condizionando il campionato inglese e molti allenatori sono costretti a fare i conti con defezioni, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

