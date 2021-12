Calcio:Inter;Inzaghi, vittoria importante ora ricarichiamoci (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Abbiamo fatto una partita importante, perché sapevamo che il Torino era una squadra difficile da affrontare. Siamo stati bravi a prepararla, sapendo del loro pressing feroce. Abbiamo fatto un'ottima ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Abbiamo fatto una partita, perché sapevamo che il Torino era una squadra difficile da affrontare. Siamo stati bravi a prepararla, sapendo del loro pressing feroce. Abbiamo fatto un'ottima ...

Advertising

PollyGalli : - Antonio_Tatti_ : RT @Fantacalcio: Inter, Inzaghi allenatore dei record. Tutto pronto per il bis Scudetto? - Fantacalcio : Inter, Inzaghi allenatore dei record. Tutto pronto per il bis Scudetto? - sportli26181512 : Difesa bunker, mediana creativa e attacco multitasking: l'Inter di Inzaghi vola in ogni reparto: Difesa bunker, med… - Gazzetta_it : Bilancio #Inter girone andata. La squadra di Inzaghi vola in ogni reparto -