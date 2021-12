Barcellona, c’è l’accordo per Ferran Torres: le cifre del trasferimento (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Barcellona ha trovato l’accordo con il Manchester City per l’acquisto di Ferran Torres: le cifre dell’affare tra le due società Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il Barcellona ha trovato l’accordo per l’acquisto di Ferran Torres sulla base di 55 milioni di euro, più ulteriori dieci di bonus da versare nelle casse del Manchester City. L’attaccante spagnolo, priorità sul mercato per Xavi, nei prossimi giorni, dovrebbe firmare un contratto di cinque anni con il suo nuovo club. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilha trovatocon il Manchester City per l’acquisto di: ledell’affare tra le due società Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, ilha trovatoper l’acquisto disulla base di 55 milioni di euro, più ulteriori dieci di bonus da versare nelle casse del Manchester City. L’attaccante spagnolo, priorità sul mercato per Xavi, nei prossimi giorni, dovrebbe firmare un contratto di cinque anni con il suo nuovo club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

FBiasin : A proposito del contatto tra #Inter e #Barcellona per un possibile scambio #Sanchez-#DeJong, a quanto risulta, non… - CalcioNews24 : #Barcellona, c'è l'accordo con il #ManchesterCity per #FerranTorres ?? - Jekk22 : @tutticonvocati @DAZN_IT marcolin anche però, ieri sera a sentirti sembravamo il barcellona di guardiola, ma che da… - matty_1506 : RT @InterCM16: #Onana a breve firmerà un contratto con l’Inter. Non c’è possibilità per il #Barcellona. Il giocatore ha scelto l’Inter (@Fa… - Previnho2 : @letMoncadacook Sono d'accordo, il problema però è che squadre come il Barcellona hanno la seconda squadra che gioc… -

