Antonella Clerici: “Dopo i 50 anni meglio due chili in più che in meno” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Antonella Clerici ha da poco compiuto 58 anni e da qualche anno ha scelto di avere qualche chilo in più, quelli giusti. E’ il consiglio che rivolge a tutte le donne che hanno superato i 50 anni, le donne che non sono magre per costituzione ma che hanno magari sempre lottato un po’ con dieta e bilancia per qualche chiletto da mandare via. Antonella Clerici tra la faccia e il sedere ha sempre scelto la prima, è una cosa che ripete spesso e prima delle abbuffate natalizie lo ribadisce; magari per non avere sensi di colpa a tavola. Ha ragione, piuttosto che deprimersi con diete che aggiungerebbero nuove rughe e più anni è meglio avere un viso più pieno in modo naturale. La Clerici si riferisce alle donne della sua età: “Se non sei magra di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 22 dicembre 2021)ha da poco compiuto 58e da qualche anno ha scelto di avere qualche chilo in più, quelli giusti. E’ il consiglio che rivolge a tutte le donne che hanno superato i 50, le donne che non sono magre per costituzione ma che hanno magari sempre lottato un po’ con dieta e bilancia per qualche chiletto da mandare via.tra la faccia e il sedere ha sempre scelto la prima, è una cosa che ripete spesso e prima delle abbuffate natalizie lo ribadisce; magari per non avere sensi di colpa a tavola. Ha ragione, piuttosto che deprimersi con diete che aggiungerebbero nuove rughe e piùavere un viso più pieno in modo naturale. Lasi riferisce alle donne della sua età: “Se non sei magra di ...

