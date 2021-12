ACCORDO RAI-DISCOVERY: 100 ORE DI PECHINO 2022 E 360 ORE DELLE OLIMPIADI DI PARIGI 2024 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Emergono nuovi e positivi dettagli in merito alle OLIMPIADI 2022 e 2024 che vedremo free. La Rai ha raggiunto un ACCORDO per i diritti in chiaro DELLE OLIMPIADI invernali di PECHINO 2022 e estive di PARIGI 2024. Viale Mazzini darà alla media company 80 milioni di euro – sono compresi anche alcuni eventi legati al ciclismo – e potrà trasmettere 100 ore di gare dei Giochi di PECHINO e 360 di PARIGI, ripetibili anche per via digitale. Per le OLIMPIADI di Tokyo le ore erano 200 e non prevedevano il digitale. Gli eventi potranno essere trasmessi su due canali. Per le OLIMPIADI giapponesi la Rai poteva trasmettere gli eventi in diretta solo su Rai2. Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Emergono nuovi e positivi dettagli in merito alleche vedremo free. La Rai ha raggiunto unper i diritti in chiaroinvernali die estive di. Viale Mazzini darà alla media company 80 milioni di euro – sono compresi anche alcuni eventi legati al ciclismo – e potrà trasmettere 100 ore di gare dei Giochi die 360 di, ripetibili anche per via digitale. Per ledi Tokyo le ore erano 200 e non prevedevano il digitale. Gli eventi potranno essere trasmessi su due canali. Per legiapponesi la Rai poteva trasmettere gli eventi in diretta solo su Rai2.

Advertising

bubinoblog : ACCORDO RAI-DISCOVERY: 100 ORE DI PECHINO 2022 E 360 ORE DELLE OLIMPIADI DI PARIGI 2024 - FreddieTee : RT @RaiSport: Discovery e Rai hanno raggiunto l'accordo per i diritti dei Giochi di #Pechino2022 e #Parigi2024 anche su @raiplay. Grazie #… - lucamlsp : RT @RaiSport: Discovery e Rai hanno raggiunto l'accordo per i diritti dei Giochi di #Pechino2022 e #Parigi2024 anche su @raiplay. Grazie #… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: OLIMPIADI - Diritti tv, accordo da 80 milioni tra Rai e Discovery per Pechino e Parigi - maplewhite1912 : RT @simonesalvador: Confermato l'accordo #Rai-#Discovery per Pechino 2022 e Parigi 2024, ma con una novità sostanziale: a Parigi la Rai avr… -