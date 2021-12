Virologi canterini e atleti onnipresenti sui social, la comunicazione non ha limiti (Di martedì 21 dicembre 2021) I Virologi che affollano da oltre un anno i talk show non hanno più limiti, si esibiscono anche in performances canore per aumentare la loro visibilità. Ma anche alcuni atleti famosi non sono da meno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 21 dicembre 2021) Iche affollano da oltre un anno i talk show non hanno più, si esibiscono anche in performances canore per aumentare la loro visibilità. Ma anche alcunifamosi non sono da meno L'articolo proviene da Firenze Post.

SalvoOlivo : Non so come spiegare la sensazione, ma quando ho visto il video dei virologi canterini il cringe è giunto ad un liv… - FirenzePost : Virologi canterini e atleti onnipresenti sui social, la comunicazione non ha limiti - strozzabistex : @luigimilani Ebbè certo: meglio i virologi canterini, oppure il grande dibattito attorno alla spettacolare vicenda… - poivre74 : @stebellentani @si_no_d @_special_cla_ @SorellaBaderla @MagdiBruja Questa schizofrenia e i virologi canterini fareb… - rob_ciccare10 : Ho tanto sperato che il video dei tre virologi canterini fosse un deep fake… ma proprio tanto. -

Ultime Notizie dalla rete : Virologi canterini A un "Giorno da pecora" il buon Natale canoro dei virologi E alla fine a un "Giorno da pecora", la popolare trasmissione radiofonica in onda su Radiouno condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro sono andati in scena in scena i virologi canterini. Un insolito trio formato da Matteo Bassetti, Andrea Crisanti e Fabrizio Pregliasco ieri ha intonato sulle note di jingle bells uno stacchetto dedicato al natale sicuro grazi alla ...

Striscia la notizia, "fuori la ch***a". Imprevisto a luci rosse in diretta: panico in regia a Mediaset I debuttanti conduttori Alessandro Siani e Vanessa Incontrada danno spazio a tutti, dai virologi canterini ad Alba Parietti versione Damiano dei Maneskin a Tale e quale show , che in comune hanno una ...

