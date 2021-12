Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2021 ore 17:15 (Di martedì 21 dicembre 2021) Viabilità DEL 21 DICEMBRE 2021 ORE 17.05 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULLA A1 FIRENZE-Roma, LAVORI IN CORSO TRA ATTIGLIANO E ORTE, IN DIREZIONE Roma CHIUSA LA CARREGGIATA, NEL TRATTO CI SONO CODE, ED È ATTIVO DOPPIO SENSO DI MARCIA IN CARREGGIATA VERSO FIRENZE; A Roma INCIDENTE AL KM 20+700 DELLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI TENUTA SANTA COLOMBA. CI SONO CODE TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN INTERNA TRA CASAL DEL MARMO E CASILINA IN ESTERNA CODE DA Roma FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA LA TANGENZIALE EST E TORCERVARA VERSO IL RACCORDO; SULLA PONTINA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 dicembre 2021)DEL 21 DICEMBREORE 17.05 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA A1 FIRENZE-, LAVORI IN CORSO TRA ATTIGLIANO E ORTE, IN DIREZIONECHIUSA LA CARREGGIATA, NEL TRATTO CI SONO CODE, ED È ATTIVO DOPPIO SENSO DI MARCIA IN CARREGGIATA VERSO FIRENZE; AINCIDENTE AL KM 20+700 DELLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI TENUTA SANTA COLOMBA. CI SONO CODE TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN INTERNA TRA CASAL DEL MARMO E CASILINA IN ESTERNA CODE DAFIUMICINO ALLA DIRAMAZIONESUD CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA LA TANGENZIALE EST E TORCERVARA VERSO IL RACCORDO; SULLA PONTINA ...

romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Cassia tra via di Grottarossa e via Flaminia - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Salaria tra via Radicofani e viale Liegi - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via delle Mura Francesi - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Baldo degli Ubaldi - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via di Bravetta tra via della Pisana e via Silvestri -

Eppure basterebbe una falciatrice meccanica La informo che già mi sono occupato di questa strada a viabilità principale tra due diversi ... In aggiunta è una SPA per il Comune di Roma. Non dimentichiamo poi che siamo di fronte all'antico ...

