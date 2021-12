Uomini e Donne | Amando Incarnato nella bufera | Soffre di impotenza sessuale

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 21 dicembre 2021) Armandoè senza dubbio uno dei volti del dating show di Canale 5 più chiacchierati. Ci sono molti telespettatori che lo considerano troppo irruente. Diventa spesso protagonista di accese discussioni nello studio di "", e il fatto che sia cavaliere del Trono Over da anni non piace proprio a tutti. Questa volta, il tronista napoletano si è sfogato sui social a causa di un attacco alquanto assurdo. Sul suo account Instagram Armandoha condiviso un video in cui si vede mentre si prepara per uscire. In questo intervento ha fatto riferimento ad alcuni attacchi che hanno tirato in ballo la sua passione per le auto e le moto. Ancora non è chiaro chi sia stato a rivolgergli questa critica contro, se un un comune utente oppure qualcuno che potrebbe conoscerlo. Il ...