Spalletti: "Napoli, dobbiamo dare continuità alla vittoria di San Siro"

Luciano Spalletti e Alessandro Formisano hanno presentato il Calendario 2022 del Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Queste le loro parole: 

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli: "dobbiamo dare continuità alla vittoria di San Siro, dobbiamo fare in modo di non essere mai usciti di li'. Ci ho giocato a La Spezia, ci ho giocato li'. Sono legato in maniera particolare a La Spezia, so come vivono la passione per questo Sport"

