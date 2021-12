Sondaggio | Pd e FdI sono i primi due partiti | centrodestra sempre più avanti | calano il grillini

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 21 dicembre 2021) Pd e Fratelli d’Italiaduein Italia. Segue poi al terzo posto la Lega. È quanto emerge daldi Alessandra Ghisleri di Euromedia Research per l’ultima puntata di Porta a Porta prima delle feste natalizie. Il Pd si conferma primo partito con il 21.3% (cresce dello 0.8% dal precedente rilevamento del 17 novembre). Segue Fratelli D’Italia al 19.5% che cresce dello 0.5%. Quindi la Lega al 17.8% (- 0.3%). Numeri che confermano quanto detto da Giorgia Meloni: «Letta è segretario del primo partito italiano, io del secondo. In alcuni sondaggi i dati si ribaltano. Siamo i segretari dei principali, siamo avversari ma siamo leali. Io non ho bisogno di dire che gli avversaridei mostri, chiedo agli altri fare la stessa cosa»., ...