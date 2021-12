Serve personale all'ospedale nella morsa Covid, ma su cento operatori in graduatoria rispondono solo in dieci (Di martedì 21 dicembre 2021) PESARO - Consegnato ieri al prefetto Tommaso Ricciardi il report presentato dai sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil sullo stato dell'emergenza Covid e del carico sulle strutture ospedaliere di ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 21 dicembre 2021) PESARO - Consegnato ieri al prefetto Tommaso Ricciardi il report presentato dai sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil sullo stato dell'emergenzae del carico sulle strutture ospedaliere di ...

