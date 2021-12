Serie A, la Roma si rilancia: quota "soft" contro la Sampdoria, Zaniolo-Bis a 3,50 (Di martedì 21 dicembre 2021) (Roma 21 dicembre 2021) - Dopo il blitz a Bergamo il 61% delle scommesse e? per i giallorossi; tra i marcatori in prima fila Abraham insieme al numero 22. Napoli e Inter in discesa contro Spezia e Torino Roma, 21 dicembre 2021 – La spinta post-Bergamo carica la Roma, che puo? chiudere in bellezza il 2021 dopo aver riaperto la corsa per l'Europa. La vittoria sull'Atalanta rilancia i giallorossi in classifica, con Mourinho grande favorito per la sfida con la Sampdoria di domani sera. Nette le previsioni nelle quote Planetwin365, con l'«1» all'Olimpico a 1,55. Sarebbe la quarta vittoria consecutiva della Roma nelle partite giocate in casa con i blucerchiati, una possibilita? su cui e? andato il 61% delle giocate. D'Aversa e i suoi rispondono a 5,70, il pareggio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) (21 dicembre 2021) - Dopo il blitz a Bergamo il 61% delle scommesse e? per i giallorossi; tra i marcatori in prima fila Abraham insieme al numero 22. Napoli e Inter in discesaSpezia e Torino, 21 dicembre 2021 – La spinta post-Bergamo carica la, che puo? chiudere in bellezza il 2021 dopo aver riaperto la corsa per l'Europa. La vittoria sull'Atalantai giallorossi in classifica, con Mourinho grande favorito per la sfida con ladi domani sera. Nette le previsioni nelle quote Planetwin365, con l'«1» all'Olimpico a 1,55. Sarebbe la quarta vittoria consecutiva dellanelle partite giocate in casa con i blucerchiati, una possibilita? su cui e? andato il 61% delle giocate. D'Aversa e i suoi rispondono a 5,70, il pareggio ...

