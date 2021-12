Sampdoria, i convocati di D’Aversa per la sfida con la Roma (Di martedì 21 dicembre 2021) I convocati della Sampdoria di mister Roberto D’Aversa in vista della trasferta in casa della Roma di domani Roberto D’Aversa ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta di Roma di domani. Fuori Verre, Damsgaard e Verre oltre a Ihattaren. convocati#SerieATIM: sono ventitré i blucerchiati di #DAversa per #RomaSamp. — U.C. Sampdoria (@Sampdoria) December 21, 2021 CONTINUA SU Sampdoria NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Idelladi mister Robertoin vista della trasferta in casa delladi domani Robertoha diramato la lista deiin vista della trasferta didi domani. Fuori Verre, Damsgaard e Verre oltre a Ihattaren.#SerieATIM: sono ventitré i blucerchiati di #DAversa per #Samp. — U.C.(@) December 21, 2021 CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : I convocati di #Daversa per #RomaSampdoria ?? - TuttoFanta : ?? #SAMPDORIA: tra i convocati di D'Aversa c'è #Gabbiadini. Out #Verre. ?? - romaforever_it : Roma-Sampdoria, i convocati di D'Aversa - siamo_la_Roma : ?? Verso #RomaSampdoria ?? Tre assenti per #DAversa ?? I convocati della Samp #ASRoma - SampNews24 : Convocati #Sampdoria per la #Roma: quattro assenti per #DAversa -