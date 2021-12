Roberta Ragusa, si punta alla revisione del processo (Di martedì 21 dicembre 2021) Roberta Ragusa è scomparsa nel 2012, il corpo non è mai stato ritrovato. Il marito Antonio Logli è in carcere. La difesa: “Nuova deposizione” C’è una storia vecchia di dieci anni, una scomparsa sentenziata come omicidio. Un cadavere mai ritrovato e un colpevole in carcere. Roberta Ragusa (foto Facebook)La vicenda di Roberta Ragusa, del gennaio 2012, ha ancora dei punti non chiari. Antonio Logli, il marito, è stato ritenuto il responsabile e si è sempre professato innocente. Dalla stessa opinione anche Daniele e Alessia, i figli. Roberta è scomparsa nella notte tra il 13 e 14 gennaio 2012. Con il marito e i figli viveva a Gello San Giuliano, in provincia di Pisa, ma il loro matrimonio non andava a gonfie vale tanto che Antonio aveva ... Leggi su ck12 (Di martedì 21 dicembre 2021)è scomparsa nel 2012, il corpo non è mai stato ritrovato. Il marito Antonio Logli è in carcere. La difesa: “Nuova deposizione” C’è una storia vecchia di dieci anni, una scomparsa sentenziata come omicidio. Un cadavere mai ritrovato e un colpevole in carcere.(foto Facebook)La vicenda di, del gennaio 2012, ha ancora dei punti non chiari. Antonio Logli, il marito, è stato ritenuto il responsabile e si è sempre professato innocente. Dstessa opinione anche Daniele e Alessia, i figli.è scomparsa nella notte tra il 13 e 14 gennaio 2012. Con il marito e i figli viveva a Gello San Giuliano, in provincia di Pisa, ma il loro matrimonio non andava a gonfie vale tanto che Antonio aveva ...

Advertising

ilgiornale : A quasi 10 anni dalla scomparsa di Roberta Ragusa e dopo la sua presunta morte, Antonio Logli, in carcere per il su… - AnnaVagli : La mia intervista per @ilgiornale sul caso Ragusa. - Methamorphose30 : @femme3000 Posso dire che secondo me non si sono resi conto sul momento sia del danno sia delle persone che sono pe… - graziellaapple : @chilhavistorai3 A me sto soggetto piace sempre meno. Troppo calmo. Troppo equilibrato. Troppo misurato nel parlare… - AnnaLizzy68 : RT @SimoNetOnTheNet: Roberta Ragusa, questa signora, il marito di Anna Diavola Catanesi, tutti allontanamenti volontari, staranno tutti ins… -