Professoressa uccisa dall’amianto nel 2017 | il MIUR dovrà risarcire la famiglia

(Di martedì 21 dicembre 2021) Muore neldi mesotelioma causatogli dall’esposizione all’amianto a cui è stata esposta, nella scuola in cui lavorava. Il tribunale del Lavoro di Bologna ha condannato ili familiari dellaper il danno, la cifra da versare è di 930.258 euro. Si tratta della prima condanna delper la presenza di amianto nelle scuole. La presenza di amianto nelle scuole,morta Ladi matematica e scienze Olga Mariasofia D’Emilio, nel bolognese, aveva scoperto di essere malata nel 2002 e da quel momento ha lottato duramente contro la malattia, senza poterne uscire vittoriosa e si è spenta il 21 febbraiodopo una lunga esposizione all’amianto, presente nella scuola in cui lavorava. La sostanza ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Professoressa uccisa

"Il caso dellaD'Emilio non è isolato, l'amianto nelle scuole sta provocando una vera e propria epidemia tra docenti e non docenti - dice Ezio Bonanni, Presidente Ona - a decine, ...Il vaccino AstraZeneca ha ucciso Augusta Turiaco , ladi musica di Messina morta lo scorso 30 marzo per emorragia cerebrale provocata da una trombosi . A stabilirlo la relazione di tre periti, nominati dalla Procura di Messina che sta ...Malata di mesotelioma dal 2002, la professoressa si è spenta dopo 15 anni, provocata dall'esposizione all'amianto presente nella scuola ...Maxi risarcimento per la docente, che morì dopo 15 anni di agonia. È il primo in Italia La sua agonia era durata 15 anni. Ma la sentenza che individua una colpa per la morte di Olga Mariasofia D'Emili ...