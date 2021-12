Plusvalenze, anche l’Inter coinvolta. I nerazzurri: “Nessun indagato” (Di martedì 21 dicembre 2021) anche l’Inter è coinvolta nel caso Plusvalenze. L’indagine, partita qualche settimana fa e che interessava Napoli e Juventus, adesso si è estesa anche ai nerazzurri. I controlli della Guardia di Finanza sono relativi ad alcune cessioni delle stagioni 2017-18 e 2018-19. I costi delle operazioni sarebbero infatti stati alterati proprio con il fine di rientrare nei parametri imposti dalle regole del Fair Play Finanziario. Le cessioni contestate sono quelle di Bettella e Carraro all’Atalanta (per 12 milioni) nell’annata 2017-18 e di Vanheusden (11,7 milioni) e Pinamonti (19,5 milioni) nella stagione 2018-19. l’Inter ha intanto risposto con una nota dopo i controlli delle autorità, sottolineando la regolarità delle operazioni messe in atto. Inter, indagini sulle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 dicembre 2021)nel caso. L’indagine, partita qualche settimana fa e che interessava Napoli e Juventus, adesso si è estesaai. I controlli della Guardia di Finanza sono relativi ad alcune cessioni delle stagioni 2017-18 e 2018-19. I costi delle operazioni sarebbero infatti stati alterati proprio con il fine di rientrare nei parametri imposti dalle regole del Fair Play Finanziario. Le cessioni contestate sono quelle di Bettella e Carraro all’Atalanta (per 12 milioni) nell’annata 2017-18 e di Vanheusden (11,7 milioni) e Pinamonti (19,5 milioni) nella stagione 2018-19.ha intanto risposto con una nota dopo i controlli delle autorità, sottolineando la regolarità delle operazioni messe in atto. Inter, indagini sulle ...

