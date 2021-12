“Più corna delle renne di Babbo Natale”. GF Vip, attimi di tensione tra Alex Belli e Aldo Montano (Di martedì 21 dicembre 2021) È l’ora del confronto tra Alex Belli e Aldo Montano. La cosa naturalmente è successa in studio, perché entrambi sono fuori gioco, ormai. Così, nel corso della puntata del GF Vip 6, le cose sono un tantino degenerate. In diretta, Signorini ha approfittato della presenza di Montano e Belli per dar modo loro di confrontarsi. Coma sappiamo, nelle scorse ore, i due hanno dato vita a un botta e risposta a distanza, attraverso i social. L’ex sportivo ha criticato molto l’attore e quella che per molti è stata una “soap recitata male” con Delia Duran e Soleil Sorge. Una visione, quella di Aldo, condivisa da molti. Poco dopo, Alex Belli ha iniziato a commentare, innescando una reazione a catena sfociata poi durante la diretta del GF Vip. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) È l’ora del confronto tra. La cosa naturalmente è successa in studio, perché entrambi sono fuori gioco, ormai. Così, nel corso della puntata del GF Vip 6, le cose sono un tantino degenerate. In diretta, Signorini ha approfittato della presenza diper dar modo loro di confrontarsi. Coma sappiamo, nelle scorse ore, i due hanno dato vita a un botta e risposta a distanza, attraverso i social. L’ex sportivo ha criticato molto l’attore e quella che per molti è stata una “soap recitata male” con Delia Duran e Soleil Sorge. Una visione, quella di, condivisa da molti. Poco dopo,ha iniziato a commentare, innescando una reazione a catena sfociata poi durante la diretta del GF Vip. ...

Patrizi22162899 : RT @cestlaviemacher: “Le tue ex hanno più corna delle renne di babbo natale “ L'unica cosa giusta che Alex ha detto su Aldo peccato che in… - limortaccitu_a : RT @DioBenedicaMe: Alex ad Aldo:'Le tue ex fidanzate hanno più corna delle renne di Babbo Natale' ?????? #gfvip - Elisa60388018 : RT @cestlaviemacher: “Le tue ex hanno più corna delle renne di babbo natale “ L'unica cosa giusta che Alex ha detto su Aldo peccato che in… - cestlaviemacher : “Le tue ex hanno più corna delle renne di babbo natale “ L'unica cosa giusta che Alex ha detto su Aldo peccato che… - ParliamoDiNews : GF Vip, Belli e Montano: `Tue ex hanno più corna delle renne`. La reazione #belli #montano #corna #renne #reazione -