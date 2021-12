Parlamento: Rampi (Pd), 'non cancellare ma rafforzare Politiche Ue' (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Nella riforma dei regolamenti parlamentari, che è conseguenza di un taglio della rappresentanza la cui negatività ho avuto modo di sostenere pubblicamente, occorre evitare di eliminare lo spazio di lavoro dedicato al contesto europeo che andrebbe invece rafforzato". Lo dichiara il senatore Rampi, segretario della delegazione italiana presso il Consiglio d'Europa. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Nella riforma dei regolamenti parlamentari, che è conseguenza di un taglio della rappresentanza la cui negatività ho avuto modo di sostenere pubblicamente, occorre evitare di eliminare lo spazio di lavoro dedicato al contesto europeo che andrebbe invece rafforzato". Lo dichiara il senatore, segretario della delegazione italiana presso il Consiglio d'Europa.

Advertising

TV7Benevento : Parlamento: Rampi (Pd), 'non cancellare ma rafforzare Politiche Ue'... - DeLuciaDanila : RT @AgCultNews: Cultura, settimana in Parlamento: focus su Manovra e Dl Recovery @Montecitorio @SenatoStampa @NenciniPsi @v_casa_camera @pa… - AgCultNews : Cultura, settimana in Parlamento: focus su Manovra e Dl Recovery @Montecitorio @SenatoStampa @NenciniPsi… -

Ultime Notizie dalla rete : Parlamento Rampi Reggio Emilia ha ricevuto oggi la Bandiera d'onore del Consiglio d'Europa "Il conferimento della Bandiera d'Europa a Reggio Emilia " ha detto il senatore Roberto Rampi " ... Nel 1983 il Parlamento europeo adotta la bandiera creata dal Consiglio d'Europa e ne raccomanda l'uso ...

Tutti hanno le idee chiare su Taiwan. Tranne l'Ue Il senatore Roberto Rampi ha commentato a Formiche.net sul rinvio di Bruxelles sottolineando che ...ampiamente condivisa sia dall'opinione pubblica sia da un vasto gruppo trasversale in Parlamento e ...

Il Comune riceve la ’bandiera d’Europa’ il Resto del Carlino Parlamento: Rampi (Pd), ‘non cancellare ma rafforzare Politiche Ue’ Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Nella riforma dei regolamenti parlamentari, che è conseguenza di un taglio della rappresentanza la cui negatività ho avuto modo di sostenere pubblicamente, occorre evitare ...

"Il conferimento della Bandiera d'Europa a Reggio Emilia " ha detto il senatore Roberto" ... Nel 1983 ileuropeo adotta la bandiera creata dal Consiglio d'Europa e ne raccomanda l'uso ...Il senatore Robertoha commentato a Formiche.net sul rinvio di Bruxelles sottolineando che ...ampiamente condivisa sia dall'opinione pubblica sia da un vasto gruppo trasversale ine ...Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Nella riforma dei regolamenti parlamentari, che è conseguenza di un taglio della rappresentanza la cui negatività ho avuto modo di sostenere pubblicamente, occorre evitare ...