Paola Di Benedetto | il messaggio di body positive

(Di martedì 21 dicembre 2021) La vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip,Di, ha voluto mandare unmolto importante a tutti i suoi followers. L’influencer si è mostrata su Instagram struccata e con qualche imperfezione, per ricordare a tutti che la perfezione non esiste! La bellaDiha voluto lanciare su Instagram unparticolarmente importante. La vincitrice del Grande Fratello Vip 4 si è mostrata struccata e

Marti__80 : RT @darveyfeels_: grazie Paola Di Benedetto ?? - Canieuest96 : Paola di Benedetto che si è rifatta i connotati dal chirurgo, adesso vuole dire alle donne di accettarsi con tutte… - IsaeChia : #PaolaDiBenedetto lancia un bel messaggio di body positivity: "Gli stron*i rimangono stron*i, voi andate bene esatt… - occhio_notizie : Paola Di Benedetto e la foto sui social: ''Sono umana, non voglio essere perfetta'' #paoladibenedetto

Che c'è di male a mostrarsi con l'acne? Lo hanno già fatto Aurora Ramazzotti e Giulia De Lellis, ora anche Paola Di Benedetto vuole lanciare il suoi messaggio di autoaccettazione: 'Sono umana, non voglio essere perfetta… Mi fa schifo la perfezione e mi annoia parecchio'. La conduttrice radiofonica ... La vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto, ha voluto mandare un messaggio molto importante a tutti i suoi followers. Paola Di Benedetto lancia un bel messaggio di body positivity: "Gli stron*i rimangono stron*i, voi andate bene esattamente come siete!".