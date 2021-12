L’infermiera che si faceva pagare per fingere di vaccinare e il leader No vax fermati a Palermo

Leggi su open.online

(Di martedì 21 dicembre 2021) Tre persone accusate di corruzione, falso ideologico in atto pubblico e peculato. E un’infermiera in servizio all’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo discoperta mentre svuotava il vaccino contenuto nella siringa e poi fingeva di iniettare la dose. Questa è la storia che ha portato oggi a tre fermi eseguiti dalla Digos. Le immagini delle telecamere piazzate nell’hub e numerose intercettazioni hanno permesso di smascherare i tre. Che, secondo le indagini, avevano un accordo:, dietro un pagamento in denaro, avrebbe finto digli altri due indagati e due familiari di uno dei due. La somma da sborsare per farsiper finta ammontava a 400 euro. Isono Filippo Accetta,locale del movimento No Vax e protagonista anche di ...