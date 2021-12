Licenze software e formazione per promuovere la trasformazione digitale del Sistema-Paese (Di martedì 21 dicembre 2021) Cloud, intelligenza artificiale e cybersecurity rappresentano i pilastri del programma di trasformazione digitale dell’economia europea che porterà enormi benefici sia alle imprese sia alla pubblica amministrazione. Le Licenze software sono tra gli argomenti della transizione digitale sul quale si è dibattuto maggiormente poiché è fondamentale ripensare e definire meglio il loro perimetro. Proprio questo è stato il tema del webinar “Cloud e concorrenza: lo strano caso delle Licenze software”, organizzato dall’Istituto Bruno Leoni, al quale hanno partecipato Paola Generali, Presidente Assintel, e Mauro Minenna, Capo Dipartimento Trasformazione digitale con la moderazione di Carlo Stagnaro e Carlo Amenta, rispettivamente Direttore ... Leggi su linkiesta (Di martedì 21 dicembre 2021) Cloud, intelligenza artificiale e cybersecurity rappresentano i pilastri del programma di trasdell’economia europea che porterà enormi benefici sia alle imprese sia alla pubblica amministrazione. Lesono tra gli argomenti della transizionesul quale si è dibattuto maggiormente poiché è fondamentale ripensare e definire meglio il loro perimetro. Proprio questo è stato il tema del webinar “Cloud e concorrenza: lo strano caso delle”, organizzato dall’Istituto Bruno Leoni, al quale hanno partecipato Paola Generali, Presidente Assintel, e Mauro Minenna, Capo Dipartimento Trascon la moderazione di Carlo Stagnaro e Carlo Amenta, rispettivamente Direttore ...

