La Salernitana non si presenta allo stadio: la partita mancata con l'Udinese ora diventa un caso (Di martedì 21 dicembre 2021) I granata rimasti a casa su disposizione Asl per contagi Covid. L'Udinese si è regolarmente presentata alla Dacia Arena per disputare l'incontro per il 19o turno di andata di serie A

