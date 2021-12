Il Pd rispolvera la Zan | piuttosto che scoprire le carte su ciò che conta

Leggi su linkiesta

(Di martedì 21 dicembre 2021) Un osservatore malevolo potrebbe dire che visto che non riesce a parlare dei temi in agenda, Enrico Letta punta su un cavallo di battaglia come la legge Zan, come quei cantanti non tanto in serata che preferiscono andare sulle hit del passato. Oddio, a dire la verità, la legge Zan per il Partito democratico non è esattamente un brano di successo, visto com’è finita al Senato solo pochi mesi fa, però mantiene una sua presa su un pezzo di elettorato. In positivo invece va ricordato che Letta lo aveva detto subito, tra 6 mesi la riproporremo, e dunque adesso non fa altro che mantenere l’impegno. E intende rispettarlo alla grande, con una «mobilitazione» con tappe importanti (sotto forma di Agorà che – ormai si è capito – servono un po’ a tutto) nelle più grandi città, con l’obiettivo di realizzare nella tarda primavera 2022 ciò che non si poté realizzare nel primo autunno 2021, quando la ...