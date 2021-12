I rapporti con la Lega di Filippo Accetta | leader no vax arrestato per false vaccinazioni

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 21 dicembre 2021) Tra i fermati dalla Digos di Palermo perall’hub della Fiera del Mediterraneo c’è anche un notono vax,. Insieme a un’infermiera e ad un commerciante di detersivi, aveva stipulato un accordo secondo il quale, dietro il pagamento di una somma fino a 400 euro, l’operatrice sanitaria avrebbe simulato la vaccinazione. I reati contestati sono di corruzione, falso ideologico in atto pubblico e peculato. All’inizio di agosto – come riportato da Repubblica –era a una cena in un ristorante di Palermo con Matteo Salvini, organizzata dai sostenitori siciliani della. Aveva manifestato il suo supporto per il Carroccio partecipando alla raccolta firme per il referendum sulla giustizia, ed era pronto a candidarsi per le elezioni ...